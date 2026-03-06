Buka Puasa Bersama Ulama di Istana, Prabowo Bahas Lebaran dan Isu Global

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berbuka puasa bersama sejumlah tokoh dan pimpinan organisasi Islam di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis malam (5/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai isu, mulai dari persiapan Lebaran Idulfitri 1447 Hijriah hingga dinamika geopolitik dunia.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan, acara buka puasa bersama itu dihadiri sejumlah tokoh Islam nasional.

“Pada malam hari ini, Kamis, 5 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto berbuka puasa bersama Rais Aam PBNU K.H. Miftachul Achyar, Ketua Umum Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, serta Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia K.H. Anwar Iskandar di Istana Merdeka, Jakarta,” ujar Teddy.