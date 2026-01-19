5 Ribu Orang Tewas dalam Demonstrasi di Iran

JAKARTA - Sebanyak 5 ribu orang tewas dalam demonstrasi yang terjadi di Iran. Dari jumlah itu, ratusan di antaranya personel keamanan.

1. 5 Ribu Orang Tewas

Pada Minggu, seorang pejabat Iran di wilayah tersebut mengatakan kepada Reuters, pihak berwenang telah memverifikasi setidaknya 5.000 orang tewas dalam protes, termasuk sekitar 500 personel keamanan. Pejabat itu menyalahkan "teroris dan perusuh bersenjata" atas pembunuhan "warga Iran yang tidak bersalah".

Pejabat yang menolak disebutkan namanya itu mengatakan, beberapa bentrokan terberat dan jumlah kematian tertinggi terjadi di wilayah Kurdi Iran di barat laut Iran, sebuah wilayah separatis Kurdi telah aktif. Telah terjadi letusan kekerasan selama gelombang kerusuhan sebelumnya.

Otoritas Iran semakin menunjuk jari ke kekuatan asing atas kerusuhan tersebut, menuduh rival geopolitik lama – terutama Israel dan AS – sebagai pihak yang memicu ketidakstabilan dan mengarahkan operasi di lapangan.

Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan aktor-aktor yang terkait dengan Amerika Serikat dan Israel bertanggung jawab atas pembunuhan "beberapa ribu" orang selama protes anti-pemerintah selama beberapa minggu di negara tersebut.

"Mereka yang terkait dengan Israel dan AS menyebabkan kerusakan besar dan menewaskan beberapa ribu orang," kata Khamenei pada Sabtu (17/1/2026), melansir Al Jazeera.

Ia menuduh kedua negara tersebut terlibat langsung dalam kekerasan tersebut, dan menyebut Presiden AS Donald Trump sebagai "kriminal".

"Pemberontakan anti-Iran terbaru berbeda karena presiden AS secara pribadi terlibat," media pemerintah Iran mengutip pernyataannya.

Khamenei memperingatkan, meskipun Iran akan menghindari eskalasi di luar perbatasannya, mereka yang dianggap bertanggung jawab akan menghadapi konsekuensi.

“Kami tidak akan menyeret negara ini ke dalam perang, tetapi kami tidak akan membiarkan penjahat domestik atau internasional lolos tanpa hukuman,” katanya.

Sementara itu, kelompok hak asasi manusia yang berbasis di AS, HRANA, mengatakan 3.000 orang lainnya telah tewas dalam protes tersebut. Hingga saat ini, para pejabat Iran telah secara terbuka mengakui ratusan kematian, termasuk anggota pasukan keamanan.