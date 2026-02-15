Tembok Sepanjang 60 Meter Roboh Timpa SMPN 182 Jakarta

JAKARTA – Viral di media sosial sebuah tembok setinggi 5 meter dengan panjang lebih dari 60 meter roboh dan menimpa tembok serta halaman SMPN 182 Jakarta di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Minggu (15/2/2026) siang. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Peristiwa robohnya tembok itu menjadi viral karena terekam kamera CCTV sekolah. Dalam rekaman terdengar suara gemuruh sebelum akhirnya bangunan tersebut ambruk.

Tembok tinggi tersebut diketahui milik bangunan mewah yang berada di samping sekolah. Runtuhnya tembok itu menimpa tembok sekolah, mulai dari area pintu masuk hingga bagian belakang, bahkan sampai ke halaman sekolah.

Beruntung, kejadian terjadi saat hari libur sehingga tidak ada aktivitas di sekolah. Tidak ada korban jiwa, namun tembok sekolah ikut roboh dan halaman mengalami kerusakan.