Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tembok Sepanjang 60 Meter Roboh Timpa SMPN 182 Jakarta

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |19:04 WIB
Tembok Sepanjang 60 Meter Roboh Timpa SMPN 182 Jakarta
Tembok runtuh di SMPN 182 Jakarta (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA  – Viral di media sosial sebuah tembok setinggi 5 meter dengan panjang lebih dari 60 meter roboh dan menimpa tembok serta halaman SMPN 182 Jakarta di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Minggu (15/2/2026) siang. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Peristiwa robohnya tembok itu menjadi viral karena terekam kamera CCTV sekolah. Dalam rekaman terdengar suara gemuruh sebelum akhirnya bangunan tersebut ambruk.

Tembok tinggi tersebut diketahui milik bangunan mewah yang berada di samping sekolah. Runtuhnya tembok itu menimpa tembok sekolah, mulai dari area pintu masuk hingga bagian belakang, bahkan sampai ke halaman sekolah.

Beruntung, kejadian terjadi saat hari libur sehingga tidak ada aktivitas di sekolah. Tidak ada korban jiwa, namun tembok sekolah ikut roboh dan halaman mengalami kerusakan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/298/3201537//codeblu-H8Qi_large.jpg
Penyebab Food Vlogger Codeblu Dilaporkan ke Bareskrim Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/612/3201476//rasis-w46y_large.jpg
Kenapa Korea Selatan Dikenal Sebagai Salah Satu Negara Rasis di Dunia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/612/3201458//viral-6BhF_large.jpg
Baskara Mahendra Kena Rasisme dari Knetz, Netizen Indonesia Pasang Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/612/3201435//viral-DByh_large.jpg
Fakta-Fakta Konflik Netizen Korea Selatan vs ASEAN Berujung Rasis di X
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/612/3201373//knetz-df15_large.jpg
Heboh Perang KNetz dan SEAblings, Nama RM BTS hingga Baskara Mahendra Terseret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/612/3201304//viral-aiNp_large.jpg
Viral Video Gen Z Mesum di Taksi Online, Sopir: Gak Bisa Ditahan di Rumah?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement