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Viral Patwal RI 21 Diduga Pepet Pengemudi di Kawasan Senayan, Polda Metro: Kami Dalami

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |16:38 WIB
Viral Patwal RI 21 Diduga Pepet Pengemudi di Kawasan Senayan, Polda Metro: Kami Dalami
Viral patwal mobil RI 21 diduga pepet pengemudi lain (Foto: Media sosial)
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JAKARTA - Sebuah video dengan narasi petugas patwal rombongan mobil R1 21 diduga memepet pengemudi lain saat berada di jalan viral di media sosial. Dalam unggahan di akun Instagram @jakarta24jam. id, peristiwa itu disebutkan terjadi di sekitar Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat.

Dari keterangan pengemudi, saat itu dirinya telah mengantre untuk belok di persimpangan. Ketika hampir mendapat giliran melintas, ia melihat motor patwal datang dari arah kanan.

Namun, ketika mobil pengemudi itu memasuki area belokan, ia mengaku kendaraannya dipepet motor patwal hingga diminta berhenti.

"Ia juga mengaku sempat mendapat teguran dari petugas di lokasi. Menurut pengakuannya, situasi tersebut berpotensi membahayakan karena kendaraannya sudah berada di tengah manuver dan tidak memungkinkan berhenti secara mendadak," demikian keterangan dalam unggahan itu.

Sementara Dirlantas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Komarudin mengaku telah memonitor peristiwa itu dan tengah melakukan pendalaman.

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