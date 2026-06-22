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Tabrak Pemotor, Mobil BMW Listrik Hancur Diamuk Massa di Jakbar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |20:41 WIB
Tabrak Pemotor, Mobil BMW Listrik Hancur Diamuk Massa di Jakbar
Mobil BMW listrik diamuk massa di Jakarta Barat (Foto: Tangkapan layar media sosial)
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JAKARTA - Viral di media sosial sebuah mobil BMW listrik menjadi sasaran amukan massa di Jalan Meruya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Dari video yang beredar, bagian belakang mobil tersebut tampak hancur. Kaca bagian belakang pecah, sementara bodi bagian depan dan samping juga rusak cukup parah. 

Sejumlah pengendara motor berusaha menghentikan laju kendaraan tersebut. Bahkan, mereka terlihat mencoba menghentikan mobil itu dengan meletakkan pembatas jalan. Namun, mobil tersebut tetap melaju.

Sementara Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto membenarkan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 08.15 WIB pagi tadi, Senin (22/6/2026).

“Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, kendaraan listrik sedan BMW B 77 NRI yang dikemudikan ASW melaju di Jalan Meruya Selatan dari arah utara ke selatan," kata Joko, Senin.

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