Dokter Tifa Bakal ke Yamaguchi University Jepang, Berharap Dugaan Gelar Palsu Rismon Tidak Benar

JAKARTA - Tifauzia Tyassuma atau akrab disapa Dokter Tifa, kubu Roy Suryo di kasus ijazah Joko Widodo (Jokowi), mengungkapkan bahwa dirinya akan berkunjung ke Yamaguchi University, Jepang, dan Universitas Mataram.

Tifa mengaku hal itu dilakukan guna menelusuri langsung terkait keaslian gelar dari Rismon Hasiholan Sianipar. Mengingat, saat ini tengah ramai dugaan bahwa gelar yang digunakan Rismon dalam kartu identitasnya adalah palsu.

“Saya klarifikasi saking saya penasaran, saya akan rencanakan untuk ke Jepang juga, ke Yamaguchi University, termasuk juga ke Universitas Mataram,” kata Tifa dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (17/6/2026).

Ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak percaya dan berharap bahwa dugaan gelar palsu terhadap Rismon adalah tidak benar, sehingga ia harus membuktikannya secara langsung.

“Karena saya tidak mau, saya tidak percaya kalau Rismon itu gelarnya palsu. Saya tidak percaya, karena itu saya harus membuktikan sendiri ke Yamaguchi University,” ucap dia.

Tifa berharap bisa menemukan berbagai bukti yang menunjukkan bahwa gelar Rismon merupakan gelar asli yang didapat dengan menempuh pendidikan akademik.

“Saya berharap di sana saya ketemu ijazah Rismon, saya berharap saya ketemu riwayat pendidikan Rismon, saya berharap saya ketemu tesis S2 dan disertasinya Rismon di sana, saya berharap itu,” ungkap Tifa.