HOME NEWS NASIONAL

Dokter Tifa Akui sejak Awal Ragukan Gelar Akademik Rismon: Karena Sahabat Kami Tutupi

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |21:23 WIB
Dokter Tifa (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
JAKARTA – Tifauzia Tyassuma atau akrab disapa Dokter Tifa, yang merupakan bagian dari kubu Roy Suryo cs, mengungkapkan rasa kecewa terkait adanya dugaan gelar palsu milik Rismon Hasiholan Sianipar. Berdasarkan informasi yang ia terima, terdapat laporan ke pihak kepolisian mengenai ketidakaslian gelar akademik Rismon yang selama ini dibanggakan.

“Ternyata menurut para Termul ini, kita semua tahu siapa mereka, dan kemudian mereka juga sudah berkunjung ke Yamaguchi University, dan ternyata diberikan informasi bahwa memang betul gelar dari Rismon ini tidak otentik,” kata Tifa dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (17/6/2026).

Apalagi, selama ini ia mengetahui gelar “master engineering” Rismon dicantumkan dalam identitas resmi berupa KTP. Tifa mengaku sulit mempercayai fakta bahwa Rismon diduga melakukan pemalsuan dokumen akademik.

“Apalagi waktu kami membuat surat kuasa, ini KTP-nya Rismon, jadi otentik bahwa dia menggunakan gelar doktor dan master engineering, dan ternyata itu menurut beberapa orang saksi mata, ya termul yang sudah ke Jepang, dan ternyata ini gelar palsu," ucapnya.

Padahal, menurutnya, tindakan tersebut bukanlah perkara sepele karena terdapat ancaman pidana yang tidak ringan. Ia juga mempertanyakan motif di balik dugaan gelar palsu Rismon.

