Mendagri Siapkan SE Hari Korvei Nasional, Selasa dan Jumat Jadi Waktu Bersih-Bersih

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian berencana mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait penetapan hari kebersihan atau korvei, yang akan dilaksanakan secara rutin setiap Selasa dan Jumat di daerah.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi di Sentul beberapa waktu lalu. Dalam rapat itu, Prabowo menekankan pentingnya kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, serta keasrian daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional.

"Saya memang diminta menyampaikan arahan Presiden saat rapat koordinasi di Sentul. Salah satu penekanan beliau adalah soal kebersihan, pengelolaan sampah, dan keasrian lingkungan di masing-masing daerah," ujar Tito usai mengikuti Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Tito menjelaskan, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri, untuk melakukan pengecekan dan inventarisasi daerah yang sudah maupun belum menindaklanjuti arahan tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Mendagri akan menerbitkan Surat Edaran yang mengatur gerakan pembersihan sampah dan pelaksanaan korvei secara rutin di daerah.

"Saya nanti akan mengeluarkan surat edaran untuk pembersihan sampah dan gerakan korvei yang dilakukan secara berkala,” katanya.