Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mendagri Siapkan SE Hari Korvei Nasional, Selasa dan Jumat Jadi Waktu Bersih-Bersih

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |14:51 WIB
Mendagri Siapkan SE Hari Korvei Nasional, Selasa dan Jumat Jadi Waktu Bersih-Bersih
Mendagri Tito Karnavian di Istana Negara (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian berencana mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait penetapan hari kebersihan atau korvei, yang akan dilaksanakan secara rutin setiap Selasa dan Jumat di daerah.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi di Sentul beberapa waktu lalu. Dalam rapat itu, Prabowo menekankan pentingnya kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, serta keasrian daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional.

"Saya memang diminta menyampaikan arahan Presiden saat rapat koordinasi di Sentul. Salah satu penekanan beliau adalah soal kebersihan, pengelolaan sampah, dan keasrian lingkungan di masing-masing daerah," ujar Tito usai mengikuti Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Tito menjelaskan, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri, untuk melakukan pengecekan dan inventarisasi daerah yang sudah maupun belum menindaklanjuti arahan tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Mendagri akan menerbitkan Surat Edaran yang mengatur gerakan pembersihan sampah dan pelaksanaan korvei secara rutin di daerah.

"Saya nanti akan mengeluarkan surat edaran untuk pembersihan sampah dan gerakan korvei yang dilakukan secara berkala,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200582//menteri_dalam_negeri_tito_karnavian-sPyd_large.jpg
Pesan Tegas Prabowo ke TNI–Polri: Harus Dicintai Rakyat agar Negara Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200559//presiden_prabowo_subianto-r3Sy_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke Pati TNI-Polri, Fokus Stabilitas Nasional hingga Agenda Strategis 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200524//pemerintah-5ZML_large.jpg
Al Azhar Kairo Puji Peran Prabowo Cetak Ulama Unggul dan Moderat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/320/3200512//presiden_prabowo-q2lR_large.jpg
5 Fakta Prabowo Terbitkan Aturan Tanah Terlantar Bisa Disita Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200507//prabowo-7Azc_large.jpg
Prabowo Bakal Beri Arahan Strategis ke Pati TNI-Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200506//prabowo_subianto-Vh6e_large.jpg
Pemberantasan Korupsi Pengaruhi Kepuasan Publik ke Prabowo, Ini Kata Pakar Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement