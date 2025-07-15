Advertisement
HOME NEWS JATENG

Tragis, 4 Anak Dirantai Guru Ngaji di Boyolali

Vitriana D , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |03:01 WIB
Tragis, 4 Anak Dirantai Guru Ngaji di Boyolali
Ilustrasi kekerasan anak (Foto: Dok)
A
A
A

BOYOLALI – Empat anak diduga dianiaya guru ngajinya, SP (65). Tindakan kekerasan itu dilakukan SP di rumahnya, Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah.

Keempat anak masing-masing berinisial SAW (14), IAR (11), MAF (11), dan VMR (6). SAW dan IAR merupakan kakak beradik warga Kabupaten Semarang. Sedangkan MAF dan VMR juga kakak beradik dari Kabupaten Batang.

Keempat anak tersebut dikurung dan dirantai kakinya di rumah SP. Bahkan, mereka juga tidak diberi makan oleh pelaku.

Kasat Reskrim Polres Boyolali, AKP Joko Purwadi, mengatakan, terungkapnya kasus tersebut bermula saat warga sekitar mengamankan salah satu korban, MAF. Pada Minggu, 13 Juli 2025, sekitar pukul 01.30 WIB, MAF kepergok mengambil kotak amal masjid Desa Mojo, Andong.

"Saat ditanya, si anak mengatakan bahwa ia mengambil uang di kotak amal untuk makan. Warga prihatin dan mengantarkan anak itu ke rumahnya," katanya, Senin (14/7/2025).

 

Halaman:
1 2
      
