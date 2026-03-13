Advertisement
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, Polisi Buru Pelaku

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |15:04 WIB
JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat turun tangan mengusut kasus dugaan penyiraman air keras, terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut, bahwa pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut. Korban pun telah mendapatkan penanganan medis di RSCM usai mengalami luka pada sejumlah bagian tubuh.

"Kami membenarkan adanya peristiwa dugaan penyiraman cairan berbahaya terhadap seorang korban di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Saat ini korban telah mendapatkan penanganan medis di RSCM, dan kepolisian sedang melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pelaku serta motif di balik kejadian tersebut," kata Budi, Jumat (13/3/2026).

Peristiwa itu bermula saat korban tengah mengendarai sepeda motor di lokasi kejadian. Tiba-tiba, korban diduga disiram cairan oleh orang tak dikenal dari arah depan hingga terjatuh.

Usai kejadian, korban sempat meminta bantuan rekannya berinisial RFA (30) untuk dibawa ke rumah sakit. Korban kemudian diantar ke IGD RSCM untuk mendapatkan perawatan medis.

 

Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di Kantor YLBHI
Viral Aksi Perampokan Sadis Terjadi di SPBU Kebalen Bekasi, Polisi Buru 4 Pelaku
Ini Tampang Terduga Pembunuh Aktivis Ermanto Usman
Tragis, Aktivis Ermanto Usman Dipukul dengan Linggis hingga Tewas
Breaking News! Terduga Pembunuh Aktivis Ermanto Usman Ditangkap di Cilincing
Polda Metro hingga Polsek Buka Penitipan Kendaraan Gratis bagi Pemudik
