Novel Baswedan Sebut Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS Teroganisir, Dukung Polri Usut Tuntas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |23:43 WIB
Novel Baswedan sebut penyiram air keras ke Aktivis KontraS teroganisir (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
JAKARTA - Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengungkapkan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus bukan sekadar aksi kekerasan biasa. Ia menduga serangan tersebut merupakan upaya pembunuhan yang dilakukan secara terorganisir.

Novel menyatakan Andrie merupakan aktivis yang selama ini dikenal kritis dan bekerja untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi. Karena itu, menurutnya serangan tersebut merupakan kejahatan serius terhadap seseorang yang memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Saya bersaksi Andrie ini orang baik, berintegritas, kritis, dan berani. Apa yang dia lakukan itu bukan untuk kepentingan pribadinya dia. Dia berjuang, dia melakukan sesuatu untuk kepentingan orang banyak,” kata Novel saat jumpa pers di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026).

Ia menilai cara pelaku menyerang dengan menyiramkan cairan keras ke area wajah menunjukkan adanya niat jahat yang sangat serius. Menurut Novel, serangan di bagian wajah berpotensi menyebabkan korban gagal bernapas bahkan meninggal dunia.

“Yang serangannya itu saya yakin maksudnya membunuh,” ujarnya.

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/338/3200466/viral-7FfZ_large.jpg
Polisi Kantongi Identitas 3 Pelajar Penyiram Air Keras ke Siswa SMK di Cempaka Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178204/air_keras-Y249_large.jpg
Tukang Parkir Warkop di Pulogebang Disiram Air Keras oleh OTK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/338/3143532/polisi_tangkap_penyiram_air_keras_ke_istri_siri_di_kemayoran_jakpus-0iKU_large.jpg
Polisi Tangkap Penyiram Air Keras ke Istri Siri di Kemayoran Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/338/3143383/cemburu_buta_pria_di_kemayoran_siram_air_keras_ke_istri_siri_dan_teman_prianya-jVGT_large.jpg
Cemburu Buta, Pria di Kemayoran Siram Air Keras ke Istri Siri dan Teman Prianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/338/3105376/penyiraman_air_keras-oeLJ_large.jpg
Lagi Patroli, Polisi dan Mitra Polsek di Tangsel Disiram Air Keras!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/337/3099202/viral-6tG8_large.jpg
Kronologi Mahasiswi Cantik di Yogyakarta Disiram Air Keras oleh Mantan Pacar
