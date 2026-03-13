Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Gunakan SCI Usut Kasus Aktivis KontraS Disiram Air Keras

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |21:01 WIB
Polri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Polri memastikan akan mengusut tuntas kasus dugaan penyiraman air keras oleh orang tak dikenal (OTK) terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus.

Kepala Divisi Humas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Johnny Eddizon Isir, mengungkapkan dalam mengusut perkara tersebut pihaknya menggunakan metode Scientific Crime Investigation (SCI).

“Polri memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan sebagai bagian dari penegakan hukum dilakukan secara berbasis ilmiah,” kata Isir di Kantor Humas Polri, Jakarta Selatan, Jumat (13/3/2026).

Menurut Isir, pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Ia menambahkan Polri turut menyampaikan keprihatinan mendalam kepada korban.

“Pendalaman terhadap para saksi sedang dilakukan. Khusus untuk saksi korban, pimpinan Polri menyampaikan turut prihatin. Kami mendoakan semoga saksi korban atas nama AY dapat segera pulih sehingga nantinya dapat dimintai keterangan,” ujar Isir.

Isir juga mengimbau masyarakat yang mengetahui peristiwa tersebut untuk memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Ia menjamin keselamatan siapa pun yang membantu proses pengungkapan kasus ini.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/338/3200466/viral-7FfZ_large.jpg
Polisi Kantongi Identitas 3 Pelajar Penyiram Air Keras ke Siswa SMK di Cempaka Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178204/air_keras-Y249_large.jpg
Tukang Parkir Warkop di Pulogebang Disiram Air Keras oleh OTK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/338/3143532/polisi_tangkap_penyiram_air_keras_ke_istri_siri_di_kemayoran_jakpus-0iKU_large.jpg
Polisi Tangkap Penyiram Air Keras ke Istri Siri di Kemayoran Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/338/3143383/cemburu_buta_pria_di_kemayoran_siram_air_keras_ke_istri_siri_dan_teman_prianya-jVGT_large.jpg
Cemburu Buta, Pria di Kemayoran Siram Air Keras ke Istri Siri dan Teman Prianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/338/3105376/penyiraman_air_keras-oeLJ_large.jpg
Lagi Patroli, Polisi dan Mitra Polsek di Tangsel Disiram Air Keras!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/337/3099202/viral-6tG8_large.jpg
Kronologi Mahasiswi Cantik di Yogyakarta Disiram Air Keras oleh Mantan Pacar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement