Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono: Tata Ruang Jakarta Sudah Padat, Jangan Ditambah Sampah!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |03:15 WIB
Pramono: Tata Ruang Jakarta Sudah Padat, Jangan Ditambah Sampah!
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengimbau warga agar tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke sungai. Pasalnya, penumpukan sampah di kali berpotensi memperparah risiko banjir di Jakarta.

Menurut Pramono, persoalan sampah semakin krusial mengingat kondisi tata ruang Jakarta yang sudah sangat padat dan sulit diubah. Tata ruang ibu kota, kata dia, telah terbentuk sejak lama.

"Sekarang ini yang jadi problem di Jakarta adalah tata ruangnya yang dari waktu ke waktu sangat sulit untuk diubah. Karena sudah given, termasuk di tempat ini, permukiman dekat Kali Sepak Kembangan," kata Pramono usai meninjau pengerukan Kali Sepak Kembangan, Jakarta Barat, Senin (26/1/2026).

Dengan realitas tata ruang yang sudah padat tersebut, Pramono menekankan agar kondisi itu tidak diperburuk oleh perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, karena dapat memperparah dampak banjir.

“Nah yang menjadi problem buat saya adalah jangan sampai tata ruang yang sudah padat ini kemudian diperburuk oleh masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197624//bmkg-cD7n_large.jpg
Waspada Cuaca Ekstrem! BMKG Pantau Awan Konvektif Signifikan di Kalimantan-Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/482/3197519//banjir-qM6D_large.jpg
Usai Terkena Banjir Langsung Mandi, Ini 5 Manfaatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/338/3197488//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-zCyJ_large.jpg
Pramono Yakin Normalisasi Tiga Sungai Tekan Risiko Banjir di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/320/3197403//pln-a2Jy_large.jpg
Awas Kesetrum, Ini 3 Tips Kelistrikan Hadapi Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/338/3197456//pengungsi_banjir_jakarta-iyxE_large.jpg
1.600 Warga di Jakarta Masih Mengungsi Imbas Banjir 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/338/3197449//modifikasi_cuaca-AFCx_large.jpg
9 RT di Jakarta Masih Kebanjiran, Modifikasi Cuaca Terus Dilanjutkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement