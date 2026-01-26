BNPB Catat Rentetan Bencana 24 Jam Terakhir, Banjir hingga Longsor Telan Korban Hilang

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah peristiwa bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam kurun waktu 24 jam terakhir, terhitung sejak 25 Januari 2026 pukul 07.00 WIB hingga 26 Januari 2026 pukul 07.00 WIB.

Memasuki akhir Januari 2026, bencana hidrometeorologi basah masih mendominasi dan berdampak signifikan di sejumlah daerah.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengungkapkan angin kencang melanda Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada Minggu (24/1/2026) sekitar pukul 10.00 WITA. Peristiwa ini dipicu hujan berintensitas tinggi yang disertai angin kencang dan berdampak pada Kecamatan Pringgarata, Batukliang Utara, Praya, serta Pujut.

"Akibat kejadian tersebut, delapan kepala keluarga terdampak dan satu fasilitas pendidikan mengalami kerusakan. BPBD Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan asesmen serta koordinasi lintas instansi," ujar Abdul Muhari, yang akrab disapa Aam, Senin (26/1/2026).

Sementara itu, hujan deras juga memicu banjir di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, pada Minggu (25/1/2026) pukul 15.00 WITA. BNPB mencatat sebanyak 21 kepala keluarga terdampak, 13 kepala keluarga terpaksa mengungsi, serta 21 unit rumah mengalami kerusakan.

Aam memastikan BPBD Kabupaten Lombok Barat telah berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan setempat serta melakukan penanganan darurat bagi warga terdampak.