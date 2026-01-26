Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB Catat Rentetan Bencana 24 Jam Terakhir, Banjir hingga Longsor Telan Korban Hilang

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |16:26 WIB
BNPB Catat Rentetan Bencana 24 Jam Terakhir, Banjir hingga Longsor Telan Korban Hilang
Bencana longsor (foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah peristiwa bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam kurun waktu 24 jam terakhir, terhitung sejak 25 Januari 2026 pukul 07.00 WIB hingga 26 Januari 2026 pukul 07.00 WIB. 

Memasuki akhir Januari 2026, bencana hidrometeorologi basah masih mendominasi dan berdampak signifikan di sejumlah daerah.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengungkapkan angin kencang melanda Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada Minggu (24/1/2026) sekitar pukul 10.00 WITA. Peristiwa ini dipicu hujan berintensitas tinggi yang disertai angin kencang dan berdampak pada Kecamatan Pringgarata, Batukliang Utara, Praya, serta Pujut.

"Akibat kejadian tersebut, delapan kepala keluarga terdampak dan satu fasilitas pendidikan mengalami kerusakan. BPBD Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan asesmen serta koordinasi lintas instansi," ujar Abdul Muhari, yang akrab disapa Aam, Senin (26/1/2026).

Sementara itu, hujan deras juga memicu banjir di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, pada Minggu (25/1/2026) pukul 15.00 WITA. BNPB mencatat sebanyak 21 kepala keluarga terdampak, 13 kepala keluarga terpaksa mengungsi, serta 21 unit rumah mengalami kerusakan.

Aam memastikan BPBD Kabupaten Lombok Barat telah berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan setempat serta melakukan penanganan darurat bagi warga terdampak.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bencana BNPB Bencana alam Longsor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197568//longsor-e5yc_large.jpg
Longsor Bandung Barat: 17 Orang Tewas, 11 Teridentifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197567//bencana_cisarua-yRwo_large.jpg
Bencana Longsor di Cisarua, PU Turun Tangan Bantu Evakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197532//illustrasi_longsor-o4dR_large.jpg
Antisipasi Longsor Susulan, 232 Warga Pasirlangu Bandung Barat Diungsikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/337/3197530//dpr_ri-D0um_large.jpg
Dua Polisi Gugur Tertabrak Truk TNI, DPR Dorong Investigasi Menyeluruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/340/3197509//longsor_di_cisarua_bandung_barat-3Hwq_large.png
Puluhan Korban Masih Dicari, Ini Dua Fokus Pemprov Jabar Terkait Longsor Cisarua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/340/3197506//tim_sar_evakuasi_korban_longsor_cisarua-Y9nr_large.jpg
Medan Sulit Longsor Cisarua, Polri Turunkan Enam Anjing Pelacak K9
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement