Gempa M3,1 Guncang Gunungkidul, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Opak

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa M3,1 mengguncang Gunungkidul, DI Yogyakarta, Kamis, 12 Februari 2026 pukul 08.21.16 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter terkini dengan magnitudo M3,1.

Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,837 LS; 110,511 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 16 km arah barat laut Gunungkidul, DIY, dengan kedalaman 4 km.

“Memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas Sesar Opak,” ungkap Kepala Stasiun Geofisika Sleman, Ardhianto Septiadhi, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/2/2026).

Gempa bumi ini dirasakan di Bantul dengan skala intensitas II MMI (getaran dirasakan sedikit orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).