Kabar Duka, Istri Wiranto Meninggal Dunia

JAKARTA — Kabar duka menyelimuti keluarga Jenderal (Purn) TNI Wiranto. Rugaiya Usman, istri dari Penasehat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan itu meninggal dunia pada Minggu (16/11/2025) sore.

"Innalillahi wa inna ilaihi raaji'un. Telah berpulang ke Rahmatullah dengan tenang, istri/ibu/oma kami tercinta: Hj. Rugaiya Usman Wiranto binti Mustafa Usman," ujar Wiranto saat dikonfirmasi.

Wiranto menyampaikan sang istri meninggal pada pukul 15.55 WIB di Bandung. Ia juga memohon doa kepada seluruh keluarga dan kerabat agar dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya.

"Insya Allah jenazah akan dibawa ke Jakarta dan disemayamkan di rumah duka, Jl. Palem Kartika No. 21, Komp PATI-AD Bambu Apus, Jakarta Timur (perkiraan tiba di Jakarta pukul 22.00 WIB)," ungkapnya.

"Selanjutnya, Insya Allah akan diberangkatkan ke Solo pada Senin pagi via Halim pukul 07.00 WIB untuk dimakamkan di Delingan," tambah Wiranto.

(Arief Setyadi )