Istri Wiranto Akan Dimakamkan di Delingan Solo

JAKARTA — Rugaiya Usman, istri Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Wiranto meninggal dunia pada Minggu (16/11/2025) sore. Jenazah Rugaiya akan dimakamkan di Delingan, Solo.

"Insya Allah besok pagi, Senin, 17 November 2025, pukul 07.00 WIB, jenazah almarhumah akan diberangkatkan menuju Solo melalui Lanud Halim Perdana Kusuma untuk dimakamkan di Delingan Solo," jelas kuasa hukum Wiranto, Adi Warman.

Adi menyampaikan, Uga atau Rugaiya menghembuskan napas terakhir sekitar pukul 15.55 WIB di Bandung, Minggu, 16 November 2025. Jenazah mendiang sedianya akan disemayamkan di rumah duka yang beralamat di Jalan Palem Kartika No. 21, Kompleks PATI-AD, Bambu Apus, Jakarta Timur.

"Dengan penuh duka cita yang mendalam, kami menyampaikan kabar bahwa Almarhumah Hj. Uga Usman Wiranto, S.H., M.Si., binti Mustafa Usman, istri tercinta dari Bapak Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Wiranto, S.H., S.IP., M.M., telah berpulang ke Rahmatullah dengan tenang," ujar Adi.

Adi pun menyampaikan permohonan doa dan maaf bila selama hidup jika Uga pernah melakukan kesalahan, kekhilafan, atau kekurangan, baik disengaja maupun tidak. "Kami memohon kesediaannya untuk berkenan memaafkan beliau, demi kelapangan dan kemuliaan almarhumah di hadapan Allah SWT," tutur Adi.

"Kami juga memohon doa, semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah almarhumah, melapangkan kuburnya, mengampuni segala dosa-dosanya, serta menempatkannya di Surga-Nya Allah bersama Rasulullah SAW," pungkasnya.

(Arief Setyadi )