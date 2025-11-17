Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Duka Wiranto, Perjuangan Istri Melawan Sakit Sebelum Meninggal Dibawa ke Bandung

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |01:00 WIB
Cerita Duka Wiranto, Perjuangan Istri Melawan Sakit Sebelum Meninggal Dibawa ke Bandung
Wiranto (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Rugaiya Usman, istri Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn) TNI Wiranto meninggal dunia. Rugaiya Usman menghembuskan napas terakhirnya pada Minggu (16/11/2025).

"Beberapa waktu yang lalu Ibu Uga Wiranto memang telah menderita sakit dan kemudian dirawat di RSPAD beberapa waktu," kata Wiranto di rumah duka di daerah Bambu Apus, Jakarta Timur, Minggu malam.

Setelah menjalani perawatan, kata Wiranto, kondisi kesehatan istrinya sempat dinyatakan membaik sehingga keluarga memutuskan untuk membawanya pulang.

"Dan kemudian kami usahakan untuk berobat ke Bandung dengan harapan memang akan membaik dan bisa kembali sehat walafiat ya, biar bisa bergabung bersama kita-kita semua," ujarnya.

"Namun, tentu kehendak Illahi tidak bisa kita tolak ya, Allah menghendaki lain. Ibu Uga setelah menjalani satu proses pengobatan di rumah sakit, maka tadi sore pukul 15.55 dia telah kembali dipanggil ke Rahmatullah, menghadap Allah SWT," imbuhnya.

Pada Senin 17 November 2025, pukul 07.00 WIB, rencananya jenazah almarhumah akan diberangkatkan menuju Solo melalui Lanud Halim Perdana Kusuma untuk dimakamkan di Delingan Solo.

(Arief Setyadi )

      
