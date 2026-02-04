Istri Jenderal Hoegeng Dimakamkan Secara Kedinasan Polri

JAKARTA – Pihak keluarga menyerahkan jenazah Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri, istri dari mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, kepada Polri untuk dilakukan pemakaman di Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) Giritama, Tonjong, Bogor, Jawa Barat.

Prosesi pelepasan jenazah digelar di rumah duka Pesona Khayangan Estate DG-DH 1 RT 003/028, Mekarjaya, Depok, Jawa Barat. Kegiatan ini juga dilakukan secara resmi.

Prosesi pelepasan jenazah dari pihak keluarga Eyang Meri diwakili oleh putra pasangan Jenderal Hoegeng Iman Santoso dan Meriyati Roeslani, Aditya Soetanto. Sementara pihak Polri dipimpin Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada.

“Akhirnya kami atas nama keluarga dengan ini menyerahkan jenazah almarhumah Ibu Meriyati Hoegeng untuk selanjutnya mohon diberangkatkan ke tempat pemakaman TPU Giritama, Bogor, dan dimakamkan secara kedinasan dengan upacara kebesaran Polri,” kata Aditya.