Istri Jenderal Hoegeng Dimakamkan di Bogor Besok

JAKARTA – Istri mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, Meriyati Roeslani Hoegeng, meninggal dunia di usia 100 tahun karena sakit. Jenazah Meriyati bakal dimakamkan besok, Rabu 4 Februari 2026 di Bogor, Jawa Barat.

“Alamat pemakaman Giritama, Desa Tonjong, Bogor, besok hari Rabu setelah Dzuhur,” kata Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Rumah Sakit (RS) Polri, Brigjen Prima Heru, saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Eyang Meri-sapaan akrabnya-meninggal dunia pada hari ini sekira pukul 13.24 WIB. Ia mengembuskan napas terakhir setelah menjalani perawatan di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Istri jenderal legendaris Polri itu lahir pada 23 Juni 1925. Ia merupakan keturunan Indo lahir dari pasangan dr. Mas Soemakno Martokoesoemo, yang pernah bekerja sebagai Inspektur Kesehatan untuk daerah Jawa Tengah yang berkedudukan di Yogyakarta, dengan Jeanne Reyneke van Stuwe.

(Arief Setyadi )