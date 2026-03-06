Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Pastikan Tunjangan Guru Madrasah Cair Sebelum Lebaran

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |18:10 WIB
Pemerintah Pastikan Tunjangan Guru Madrasah Cair Sebelum Lebaran
Pemerintah Pastikan Tunjangan Guru Madrasah Cair Sebelum Lebaran
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menyebut Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru madrasah akan dicairkan secara bertahap mulai pekan ini.  Proses pencairan TPG dilakukan seiring percepatan penerbitan Surat Keputusan Analisis Kelayakan Penerima Tunjangan (SKAKPT) bagi guru yang memenuhi persyaratan.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Amien Suyitno mengatakan, percepatan penerbitan SKAKPT terus dilakukan agar hak para guru madrasah dapat segera disalurkan sesuai ketentuan.

"Sesuai arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar, kami terus mempercepat proses penerbitan SKAKPT agar hak para guru madrasah dapat segera diterima," kata Amien saat silaturahim & buka puasa Ditjen Pendis dan Forwagama di Gedung Kemenag, Jakarta, dikutip Jumat (6/3/2026).

"Bagi yang SKAKPT-nya telah terbit, proses pencairan tunjangan sudah mulai berjalan secara bertahap pada pekan ini,”lanjutnya.

Pihaknya menjadwalkan penerbitan lanjutan SKAKPT tahap ketiga pada 7 Maret dan tahap keempat pada 9 Maret 2026. Dengan begitu, proses penerbitan SKAKPT diharapkan dapat segera rampung sehingga penyaluran TPG bagi guru madrasah dapat terus dipercepat.

Menurut Suyitno, penyaluran TPG merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus apresiasi terhadap profesionalitas guru madrasah.

Kemenag juga terus melakukan pemutakhiran data dan penguatan sistem digitalisasi administrasi agar penyaluran TPG berjalan transparan dan tepat sasaran.

 

