Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Guru di Jaksel Temukan Bayi Depan Sekolah Dibalut Selimut

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |14:37 WIB
Guru di Jaksel Temukan Bayi Depan Sekolah Dibalut Selimut
Ilustrasi bayi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Seorang guru menemukan bayi berjenis kelamin laki-laki di depan gerbang Sekolah Dasar (SD) di Jalan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bayi tersebut ditemukan dalam keadaan dibalut selimut.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Murodih menjelaskan, bayi tersebut pertama kali ditemukan Maryono, selaku guru yang baru tiba di sekolah pada Rabu 4 Maret 2026 pagi. Saksi awalnya mencurigai adanya bungkusan di depan gerbang sekolah.

“Namun sesampainya di depan gerbang pintu sekolah, saksi melihat sebuah barang mencurigakan,” kata Murodih, Kamis (5/3/2026).

Maryono yang saat itu menaruh curiga kemudian memanggil penjaga sekolah, Suprapto (57), untuk mengecek secara bersama-sama. Saat memeriksa, keduanya mendapati sesosok bayi laki-laki yang dibalut selimut.

“Saksi pertama dan saksi kedua langsung melihat barang tersebut dan mendapati sesosok bayi yang masih hidup, dibalut dengan selimut berwarna bunga-bunga,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bayi dibuang Penemuan Bayi Bayi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183931/bayi-PKIC_large.jpg
Geger, Bayi Ditemukan Dalam Kantong Makanan di Tumpukan Sampah Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171556/penemuan_bayi-LBaF_large.jpg
Bayi Misterius Ditemukan Warga di Depan Yayasan Yatim Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164654/bayi-7V2K_large.jpg
Kemenkes Selidiki Epidemiologi Terkait Kematian Balita di Sukabumi Akibat Cacingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149085/5_juta_anak_lahir_setiap_tahun_di_indonesia_prabowo_setara_populasi_singapura-Ha3T_large.jpg
5 Juta Anak Lahir Setiap Tahun di Indonesia, Prabowo: Setara Populasi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/340/3135561/bayi_dibuang-k3KU_large.jpg
Geger, Bayi Perempuan Dibuang di Toilet Puskesmas Selong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/338/3127854/bayi-KgnY_large.jpg
Geger, Warga Bogor Temukan Bayi Mungil di Semak-Semak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement