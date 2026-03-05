Guru di Jaksel Temukan Bayi Depan Sekolah Dibalut Selimut

JAKARTA - Seorang guru menemukan bayi berjenis kelamin laki-laki di depan gerbang Sekolah Dasar (SD) di Jalan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bayi tersebut ditemukan dalam keadaan dibalut selimut.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Murodih menjelaskan, bayi tersebut pertama kali ditemukan Maryono, selaku guru yang baru tiba di sekolah pada Rabu 4 Maret 2026 pagi. Saksi awalnya mencurigai adanya bungkusan di depan gerbang sekolah.

“Namun sesampainya di depan gerbang pintu sekolah, saksi melihat sebuah barang mencurigakan,” kata Murodih, Kamis (5/3/2026).

Maryono yang saat itu menaruh curiga kemudian memanggil penjaga sekolah, Suprapto (57), untuk mengecek secara bersama-sama. Saat memeriksa, keduanya mendapati sesosok bayi laki-laki yang dibalut selimut.

“Saksi pertama dan saksi kedua langsung melihat barang tersebut dan mendapati sesosok bayi yang masih hidup, dibalut dengan selimut berwarna bunga-bunga,” ujarnya.