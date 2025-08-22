Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemenkes Selidiki Epidemiologi Terkait Kematian Balita di Sukabumi Akibat Cacingan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |13:00 WIB
Kemenkes Selidiki Epidemiologi Terkait Kematian Balita di Sukabumi Akibat Cacingan
Ilustrasi (Foto: Timeofindia)
A
A
A

JAKARTA – Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Aji Muhawarman, menyatakan akan melakukan penyelidikan secara epidemiologis terkait kematian balita Raya (3) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, akibat infeksi cacingan. Langkah ini diambil agar kasus serupa tidak terjadi lagi di masa depan.

"Penyelidikan epidemiologi untuk menggali riwayat dan faktor risiko pada penderita, dan upaya pencegahan agar tidak terjadi infeksi lagi," kata Aji, dikutip Jumat (22/8/2025).

Aji menjelaskan, kasus yang dialami Raya disebabkan infeksi cacing gelang, jenis cacing yang dapat terlihat dengan mata telanjang karena ukurannya yang cukup besar.

"Dalam kasus anak R di Kabupaten Sukabumi yang terinfeksi cacingan, kasus tersebut adalah kasus dengan jenis cacing gelang, karena jenis cacing ini ukurannya paling besar, sehingga bisa dilihat dengan mata biasa dan mudah dikenali, dengan ukuran berkisar antara 10–35 cm," ujarnya.

Ia menambahkan, bila telur infektif cacing tertelan, maka telur tersebut akan menetas menjadi larva di usus halus, menembus dinding usus dan menyebar ke organ tubuh lain melalui aliran darah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183931/bayi-PKIC_large.jpg
Geger, Bayi Ditemukan Dalam Kantong Makanan di Tumpukan Sampah Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171556/penemuan_bayi-LBaF_large.jpg
Bayi Misterius Ditemukan Warga di Depan Yayasan Yatim Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149085/5_juta_anak_lahir_setiap_tahun_di_indonesia_prabowo_setara_populasi_singapura-Ha3T_large.jpg
5 Juta Anak Lahir Setiap Tahun di Indonesia, Prabowo: Setara Populasi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/340/3135561/bayi_dibuang-k3KU_large.jpg
Geger, Bayi Perempuan Dibuang di Toilet Puskesmas Selong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/338/3127854/bayi-KgnY_large.jpg
Geger, Warga Bogor Temukan Bayi Mungil di Semak-Semak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/338/3109954/mayat-4kRM_large.jpg
Gempar Penemuan Janin Bayi di Septic Tank RS Koja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement