Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh Bayi Ditemukan di Gerobak Nasi Uduk di Pasar Minggu

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |11:07 WIB
Heboh Bayi Ditemukan di Gerobak Nasi Uduk di Pasar Minggu
Heboh Bayi Ditemukan di Gerobak Nasi Uduk di Pasar Minggu (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sesosok bayi ditemukan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bayi perempuan tersebut ditemukan dalam kondisi hidup di dalam tas belanja di gerobak nasi uduk.

“Telah ditemukan seorang bayi berjenis kelamin perempuan dalam keadaan hidup di gerobak nasi uduk,” kata Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Anggiat Sinambela, Kamis (5/3/2026).

Ia menjelaskan, bayi tersebut ditemukan pada Selasa (3/3/2026) sekitar pukul 17.30 WIB di gerobak nasi uduk depan rumah warga di Jalan Pejaten Raya RT 010 RW 002, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bayi itu ditemukan warga yang curiga karena mendengar suara tangisan.

“Saksi Dinda mendengar suara tangisan bayi dari arah gerobak yang berada di depan rumah saksi. Saat dicek, saksi melihat tas belanja warna hitam di dalam gerobak tersebut,” ujarnya.

Ketika tas tersebut dibuka, saksi menemukan seorang bayi perempuan dalam posisi miring mengenakan pakaian boneka beruang warna biru dan diselimuti selimut bayi.

Di dalam tas itu juga ditemukan sejumlah perlengkapan bayi, seperti susu formula, tisu basah, dan sarung tangan bayi.

“Dalam tas tersebut juga terdapat susu formula SGM, tisu basah, sarung tangan bayi warna biru, serta secarik kertas berisi pesan,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/338/3205004//viral-8kbm_large.jpg
Heboh Bayi Perempuan Dibuang Disertai Surat dari Kakak di Pejaten Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/338/3199216//pengeroyokan_pegawai_ritel_di_pasar_minggu-SQCB_large.jpg
Polisi Ungkap Pelaku Penyerangan Pegawai Ritel di Pasar Minggu 7 Orang, Motif Diselidiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/629/3189323//viral-XmDM_large.jpg
Heboh Bayi 1 Bulan Diajak Mandi Bola ke Playground, Netizen: Pentingnya Jadi Ibu yang Berilmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/629/3188068//asi-W295_large.jpg
Menghapus Stigma Exclusive Pumping, Pengalaman Nyata Seorang Ibu Pejuang ASI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/629/3187934//bayi-6FqR_large.jpg
Perjuangan Kartika Putri Lahirkan Muhammad Ali, Bayi Sempat Sungsang dan Terlilit Tali Pusar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/629/3185937//bumil-TVOY_large.jpg
Kisah Sedih Ibu dan Bayi di Papua Meninggal Usai Ditolak 4 RS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement