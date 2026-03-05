Heboh Bayi Ditemukan di Gerobak Nasi Uduk di Pasar Minggu

JAKARTA - Sesosok bayi ditemukan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bayi perempuan tersebut ditemukan dalam kondisi hidup di dalam tas belanja di gerobak nasi uduk.

“Telah ditemukan seorang bayi berjenis kelamin perempuan dalam keadaan hidup di gerobak nasi uduk,” kata Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Anggiat Sinambela, Kamis (5/3/2026).

Ia menjelaskan, bayi tersebut ditemukan pada Selasa (3/3/2026) sekitar pukul 17.30 WIB di gerobak nasi uduk depan rumah warga di Jalan Pejaten Raya RT 010 RW 002, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bayi itu ditemukan warga yang curiga karena mendengar suara tangisan.

“Saksi Dinda mendengar suara tangisan bayi dari arah gerobak yang berada di depan rumah saksi. Saat dicek, saksi melihat tas belanja warna hitam di dalam gerobak tersebut,” ujarnya.

Ketika tas tersebut dibuka, saksi menemukan seorang bayi perempuan dalam posisi miring mengenakan pakaian boneka beruang warna biru dan diselimuti selimut bayi.

Di dalam tas itu juga ditemukan sejumlah perlengkapan bayi, seperti susu formula, tisu basah, dan sarung tangan bayi.

“Dalam tas tersebut juga terdapat susu formula SGM, tisu basah, sarung tangan bayi warna biru, serta secarik kertas berisi pesan,” ucapnya.