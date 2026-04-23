Viral! Trump Disebut Nyaris Aktifkan Kode Nuklir ke Iran, Dihentikan Jenderal AS

JAKARTA - Klaim mengejutkan muncul terkait Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang disebut sempat mencoba mengakses kode nuklir dalam sebuah pertemuan darurat di Gedung Putih. Namun, langkah tersebut dikabarkan dihentikan oleh seorang pejabat militer senior.

Informasi ini disampaikan mantan analis CIA, Larry Johnson, dalam program YouTube Judging Freedom. Ia mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut, Trump diduga ingin menggunakan kode nuklir.

"Salah satu laporan dari pertemuan di Gedung Putih menyebut Trump ingin menggunakan kode nuklir, dan Jenderal Dan Caine berdiri dan berkata ‘Tidak’," ujar Johnson seperti dilansir dari themirror, Kamis (23/4/2026).

Johnson menambahkan, bahwa insiden itu memicu pertengkaran sengit di ruang rapat.

Meski demikian, tuduhan tersebut belum terverifikasi secara independen, dan belum jelas untuk tujuan apa kode nuklir itu hendak digunakan.

Klaim ini muncul di tengah laporan lain yang menyebut Trump sempat dikeluarkan dari Ruang Situasi oleh penasihat militer saat berlangsungnya misi penting terkait Iran. Ia disebut tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan karena kekhawatiran terhadap temperamennya yang dinilai mudah meledak.