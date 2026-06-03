Serangan Drone Iran Hantam Bandara Internasional Kuwait, Penerbangan Ditangguhkan

Asap dan api membubung di dekat tangki bahan bakar di bandara Kuwait setelah serangan drone di tengah konflik AS-Israel dengan Iran, Al-Dajeej, Kuwait, 25 Maret 2026.

KUWAIT - Kuwait menangguhkan penerbangan komersial pada Rabu (3/6/2026) setelah serangan drone Iran menghantam bandara utama negara itu, merusak gedung penumpang dan melukai beberapa orang, menurut pihak berwenang Kuwait.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Saud Abdulaziz Al-Otaibi, mengatakan bahwa "sejumlah drone musuh" menargetkan Bandara Internasional Kuwait, menyebabkan kerusakan parah pada terminal penumpang dan melukai beberapa orang. Para pejabat belum segera memberikan rincian tentang tingkat cedera atau kapan operasi penerbangan dapat dilanjutkan.

Serangan bandara terjadi beberapa jam setelah Iran dan Amerika Serikat (AS) saling melancarkan serangan di tengah upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik yang dimulai pada Februari secara permanen.

Militer AS mengatakan telah melakukan serangan terhadap fasilitas militer Iran setelah Teheran meluncurkan rudal ke arah Kuwait dan Bahrain pada Selasa (2/6/2026) malam.

Perkembangan terbaru ini menimbulkan kekhawatiran baru tentang keamanan infrastruktur penting dan jaringan transportasi sipil di seluruh Teluk, wilayah yang sudah terguncang oleh eskalasi militer selama berbulan-bulan dan gangguan terhadap pelayaran dan perjalanan udara.

Otoritas Kuwait mengatakan badan keamanan sedang menilai kerusakan dan memantau situasi dengan cermat.

(Rahman Asmardika)

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