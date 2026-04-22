Trump Perpanjang Gencatan Senjata dengan Iran, Tapi Blokade Tetap Berjalan

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |08:30 WIB
Presiden AS Donald Trump (foto: AP News)
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran. Namun, ia menegaskan bahwa blokade militer terhadap negara tersebut tetap diberlakukan.

Trump menyatakan, militer AS akan menunda serangan yang sebelumnya direncanakan, guna memberi waktu kepada Teheran untuk mengajukan proposal terpadu dalam upaya mengakhiri konflik. Langkah ini diambil pada Selasa (21/4) atas permintaan mediator Pakistan. Gencatan senjata sebelumnya dijadwalkan berakhir pada Rabu (22/4).

“Oleh karena itu, saya telah menginstruksikan militer kita untuk melanjutkan blokade dan tetap siap dalam segala hal. Gencatan senjata akan diperpanjang sampai proposal mereka diajukan dan diskusi diselesaikan, dengan satu atau lain cara," tulis Trump di media sosial seperti dilansir dari Aljazeera, Rabu (22/4/2026).

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa perpanjangan gencatan senjata berlangsung tanpa batas waktu yang jelas, setidaknya dari pihak AS.

Hingga kini, Iran belum memberikan tanggapan resmi. Kantor berita semi-resmi Tasnim menyebut posisi Teheran akan diumumkan kemudian.

Perpanjangan ini menjadi perubahan sikap terbaru dari Trump. Beberapa jam sebelumnya, ia justru menolak memperpanjang gencatan senjata dan memperingatkan Iran bahwa waktu hampir habis sebelum AS melancarkan serangan besar-besaran terhadap infrastruktur mereka.

Perubahan itu terjadi di tengah kecaman Iran terhadap blokade angkatan laut AS di pelabuhan-pelabuhan mereka. Teheran menilai langkah tersebut sebagai tindakan provokatif yang berpotensi mengganggu proses perundingan yang dijadwalkan berlangsung di Islamabad, Pakistan.

 

