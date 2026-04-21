Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump Tak Akan Buka Blokade Selat Hormuz Sampai Kesepakatan dengan Iran Tercapai

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |11:05 WIB
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Donald Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat (AS) tidak akan mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sampai kesepakatan dengan Teheran tercapai. Pernyataan tersebut disampaikan Trump di tengah ketidakpastian mengenai keberlanjutan pembicaraan antara kedua belah pihak untuk mengakhiri perang.

Melalui unggahan di platform media sosialnya, Truth Social, Trump menyatakan bahwa blokade AS yang dimulai pekan lalu telah "benar-benar menghancurkan Iran". Ia kembali mengklaim bahwa AS telah memenangkan konflik tersebut dengan telak, sebagaimana dilaporkan oleh BBC.

Komentar tersebut muncul menjelang berakhirnya gencatan senjata sementara antara AS dan Iran pada Rabu (22/4/2026). Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah putaran kedua pembicaraan damai akan dilanjutkan di Pakistan.

Keamanan telah diperketat di ibu kota Pakistan sebagai antisipasi pertemuan tersebut. Namun, Wakil Presiden AS J.D. Vance—yang dijadwalkan memimpin delegasi AS—belum meninggalkan Washington. Di sisi lain, Iran menyatakan belum memutuskan apakah akan hadir dalam pertemuan tersebut.

Sejak blokade dimulai, pasukan AS telah memerintahkan 27 kapal untuk berputar balik atau kembali ke pelabuhan Iran, menurut laporan Komando Pusat AS (Centcom). AS juga mencegat dan menyita kapal kargo berbendera Iran untuk pertama kalinya dalam konflik ini setelah kapal tersebut mencoba menerobos blokade pada Minggu (19/4/2026).

Video yang dibagikan oleh Centcom menunjukkan kapal tersebut diberikan peringatan sebelum pasukan AS naik ke atas kapal. Teheran menganggap tindakan ini sebagai "aksi pembajakan" dan pelanggaran terhadap gencatan senjata yang rapuh antara kedua negara.

Iran sendiri telah mempertahankan blokade di Selat Hormuz, jalur pelayaran utama dunia, selama hampir dua bulan. Hal ini menyebabkan harga energi global melonjak tajam. Selat Hormuz sempat dibuka kembali pada Sabtu (18/4/2026), namun dengan cepat ditutup kembali menyusul laporan adanya kapal-kapal, termasuk sebuah kapal tanker, yang menjadi sasaran Teheran di sekitar selat tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Tuding AS Langgar Gencatan Senjata Iran Isyaratkan Tolak Perundingan Putaran Kedua
Pertamina Buka Suara soal Pekerja Asing Jadi ABK Kapal di Selat Hormuz 
2 Kapal Pertamina Masih Tertahan di Selat Hormuz, Ini Fakta Terbarunya
Iran Luncurkan Drone Bidik Kapal Perang AS
Tutup Total Selat Hormuz, Angkatan Laut Iran Tembaki Kapal-Kapal yang Mencoba Melintas
Dua Kapal Pertamina Terjebak di Tengah Konflik Hormuz, Ini Langkah Kemlu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement