Pramono Terbitkan Pergub, Ini Daftar 103 Sekolah Swasta Gratis di Jakarta

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 34 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta. Melalui kebijakan ini, sekolah swasta di Jakarta bisa menyelenggarakan pendidikan secara gratis dengan bantuan pembiayaan dari Pemprov DKI Jakarta.

Dikutip melalui Instagram, @disdikdki, kebijakan ini menyasar sekolah swasta mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi warga Jakarta.

"Tahun 2026 terdapat 103 sekolah swasta gratis yang terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB yang tersebar di 5 wilayah kota administrasi," tulis @disdikdki, Rabu (22/4/2026).

Dari unggahan tersebut, Jakarta Barat terdapat 20 sekolah swasta gratis, sedangkan di Jakarta Pusat ada 18 sekolah swasta gratis. Selanjutnya, di Jakarta Selatan terdapat 22 sekolah swasta gratis, Jakarta Timur 23 sekolah swasta gratis, dan Jakarta Utara 20 sekolah swasta gratis.

Berikut daftarnya:

Jakarta Barat

A. Jenjang SMP

SMP Muhammadiyah 32

SMP Al Inayah

SMP Al Hasanah

SMP Cindera Mata Indah

SMP Garuda

SMP Melania I

SMP Kembangan

B. Jenjang SMA/SMK

SMA Lamaholot

SMAS Budi Murni 2

SMAS YP BDN

SMKS Citra Utama

SMKS Maarif Jakarta

SMKS Permata Bunda

SMKS Benteng Gading Jakarta

SMKS Prima Wisata

SMKS Al Hamidiyah

SMKS Kebon Jeruk Jakarta

C. Jenjang SLB