12 Remaja Diduga Kumpul Kebo Terjaring Razia di Padang

PADANG - Sebanyak 12 remaja diamankan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, saat razia sekaligus pemeriksaan izin kos-kosan, di kawasan Kecamatan Lubuk Begalung.

Kabid Tibun, Satpol PP Padang, Rozaldia Rosman mengatakan, awalnya ortugas melakukan pengawasan dan razia untuk memastikan ketertiban umum di lingkungan kos-kosan yang ada di Kota Padang, serta memastikan bahwa tidak ada kegiatan ilegal atau gangguan ketertiban lainnya yang terjadi di dalam kos-kosan.

“Razia dilakukan untuk memeriksa apakah kos-kosan memenuhi standar tersebut atau bukan,” ujarnya, Senin (1/7/2024).

Saat razia dilakukan tersebut, kata Rozaldi, setelah mereka mendapat laporan masyarakat, bahwa di kawasan Gurun Laweh banyak penghuni kos diduga tidak memiliki kartu identitas dan mereka berpasang-pasangan.

"Usai mendapatkan laporan dari masyarakat, kami langsung melakukan pengawasan ke kos-kosan yang berada di kawasan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, kita lihat banyak penghuni kos-kosan tidak memiliki KTP dan semua rata-rata remaja dan ada juga yang berpasang-pasangan tinggal dalam satu kamar," ujar Rozaldi.

Dalam razia tersebut, Satpol PP Padang mengamankan sebanyak 12 orang remaja diantaranya, 10 orang perempuan dan dua orang laki-laki.

"Mereka sudah kita serahkan ke penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dilakukan pendataan dan dimintai keterangannya lebih lanjut, selain itu, semua yang diamankan kita lakukan tes darah, untuk screening penyakit menular lainnya oleh tim kesehatan," tutur Rozaldi.

(Angkasa Yudhistira)