MNC Peduli Salurkan 17 Hewan Kurban di Jakarta Barat, Danramil Kebon Jeruk: Semoga Berkah

JAKARTA - Menjelang Hari Raya Iduladha 2026 pada Rabu (27/5/2026), MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan hewan kurban untuk warga di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Menariknya, bantuan tersebut diberikan kepada perwakilan aparat wilayah untuk nantinya dibagikan kepada warga melalui RW setempat.

Danramil 05 Kebon Jeruk, Mayor Infanteri Irwan Triono, mengungkapkan total ada 17 ekor hewan kurban yang dibagikan ke sejumlah titik. Adapun jumlah terbanyak akan diberikan kepada RW 10, yaitu sebanyak 8 ekor.

“17 ekor ini nanti diberikan kepada pihak Koramil sebanyak 2 ekor, Kecamatan 3 ekor, Polsek 2 ekor, Kelurahan 2 ekor, dan RW 10 sebanyak 8 ekor,” ujar Mayor Irwan usai penyerahan hewan kurban di Koramil 05 Kebon Jeruk, Selasa (26/5/2026).

Ia mengungkapkan, nantinya kambing-kambing ini akan didistribusikan kembali kepada masyarakat sekitar untuk perayaan kurban. Dalam kesempatan itu, Mayor Irwan menjelaskan bahwa bantuan kurban dari MNC Peduli sudah rutin diterima setiap tahun.

Menurutnya, bantuan ini selalu dinantikan warga maupun aparat setempat. Ia pun berharap kegiatan sosial seperti ini terus berlanjut karena dinilai membawa manfaat langsung bagi masyarakat.

“Tahun kemarin juga sama, MNC Peduli berbagi juga untuk hewan kurbannya. Tiap tahunnya kami menerima bantuan dari MNC Peduli,” katanya.

“Semoga bantuan dari MNC Peduli ini dapat memberikan berkah dan dapat bermanfaat bagi kami semua,” tambahnya.

(Rahman Asmardika)

