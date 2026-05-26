Bagikan Ratusan Daging Kurban ke Warga, Kodim Jakbar Apresiasi Dukungan MNC Peduli

JAKARTA - MNC Peduli kembali mendapat apresiasi dari Kodim 0503/Jakarta Barat usai menyalurkan bantuan hewan kurban menjelang Iduladha 2026. Pasipers Kodim 0503/Jakarta Barat, Mayor Kav Tri Atmojo, mengatakan bahwa bantuan hewan kurban dari MNC Peduli nantinya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan.

“Hewan kurban yang akan dibagikan nanti, kita akan distribusikan kepada masyarakat di sekitar Kodim 0503/Jakarta Barat, khususnya kepada orang-orang yang membutuhkan,” ujar Mayor Tri Atmojo usai penyerahan hewan kurban di Makodim 0503/Jakarta Barat, Selasa (26/5/2026).

Mayor Kav Tri Atmojo menjelaskan bahwa pembagian daging kurban di lingkungan Kodim 0503/Jakarta Barat rutin dilakukan setiap tahun dengan jumlah penerima yang cukup banyak.

Setiap tahun, Kodim 0503/Jakarta Barat membagikan ratusan kantong daging kurban kepada warga sekitar. Terkait dukungan dari MNC Peduli, ia juga menjelaskan bahwa ini bukan kali pertama mereka menerima bantuan tersebut.

Kodim 0503/Jakarta Barat disebut sudah beberapa kali menerima bantuan serupa saat momentum Iduladha.