Rayakan Idul Adha di Rutan KPK, Yaqut Santap Tempe Goreng Buatan Istri

JAKARTA - Eny Retno, istri mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, menjenguk suaminya pada momen Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam kunjungannya ke Gedung Merah Putih KPK, Eny membawakan tempe goreng, makanan kesukaan Gus Yaqut.

"Aku hari ini kan kebetulan memang jatahnya untuk mengirim barang buat beliau ya. Jadi yang pasti aku ngirimnya ya tempe goreng kesukaan beliau gitu kan," ujar Eny saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (27/5/2026).

Eny mengatakan suaminya tidak meminta makanan khusus pada momen Idul Adha. Menurut dia, Yaqut memiliki penyakit gerd sehingga harus menghindari makanan bersantan.

"Kebetulan abah kan ada gerd ya, jadi enggak, enggak bisa dahar yang pakai santen gitu. Jadi yang ringan-ringan aja, yang non-santen gitu," lanjut dia.

Eny juga mengaku suaminya tidak pernah membahas perkara hukum yang sedang dihadapi kepada keluarga. Menurutnya, Yaqut lebih banyak berbicara soal keluarga dan anak-anak saat berkomunikasi dengannya.