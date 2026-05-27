Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rayakan Idul Adha di Rutan KPK, Yaqut Santap Tempe Goreng Buatan Istri

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |17:20 WIB
Rayakan Idul Adha di Rutan KPK, Yaqut Santap Tempe Goreng Buatan Istri
Eny Retno, istri mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Eny Retno, istri mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, menjenguk suaminya pada momen Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam kunjungannya ke Gedung Merah Putih KPK, Eny membawakan tempe goreng, makanan kesukaan Gus Yaqut.

"Aku hari ini kan kebetulan memang jatahnya untuk mengirim barang buat beliau ya. Jadi yang pasti aku ngirimnya ya tempe goreng kesukaan beliau gitu kan," ujar Eny saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (27/5/2026).

Eny mengatakan suaminya tidak meminta makanan khusus pada momen Idul Adha. Menurut dia, Yaqut memiliki penyakit gerd sehingga harus menghindari makanan bersantan.

"Kebetulan abah kan ada gerd ya, jadi enggak, enggak bisa dahar yang pakai santen gitu. Jadi yang ringan-ringan aja, yang non-santen gitu," lanjut dia.

Eny juga mengaku suaminya tidak pernah membahas perkara hukum yang sedang dihadapi kepada keluarga. Menurutnya, Yaqut lebih banyak berbicara soal keluarga dan anak-anak saat berkomunikasi dengannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/338/3221057//viral-JZty_large.jpg
Sapi Kurban Ngamuk saat Akan Disembelih, Evakuasi oleh Damkar Berlangsung Dramatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/33/3221068//wulan_guritno-CedX_large.jpg
Wulan Guritno Tetap Bersyukur meski Rayakan Lebaran Tanpa 2 Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/320/3221047//bri-tcj7_large.jpg
BRI Group Distribusikan Lebih dari 5.000 Hewan Kurban di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220954//menteri_agama_nasaruddin_umar-fiF7_large.jpg
Masjid Istiqlal Gunakan Sistem By Name By Address Distribusikan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220975//viral-S7Gq_large.jpg
Upaya Pembunuhan Soekarno saat Sholat Idul Adha, Sosoknya Terlihat Jadi Dua saat Hendak Ditembak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220973//dpr-LIBq_large.jpg
Jalankan Arahan Prabowo, Legislator Gerindra Salurkan 88 Sapi Kurban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement