DKM Raudhatul Jannah: Bantuan Sapi dari MNC Peduli Sangat Membantu Warga

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |22:30 WIB
JAKARTA - Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Raudhatul Jannah mengapresiasi  MNC Peduli memberikan hewan kurban pada momen Idul adha 1447 Hijriah, Rabu (27/5/2026). Bantuan tersebut sangat membantu masyarakat sekitar, khususnya warga di lingkungan Kedoya, Jakarta Barat.

Ketua DKM Masjid Raudhatul Jannah MNC Sky Vision, Eko Oktavianus mengatakan, proses penyaluran bantuan berlangsung lancar. Menurutnya, warga juga bergotong royong dalam proses penyembelihan hewan kurban tersebut.

"Pembagian daging kurban mulai dari penyembelihan tadi pagi berjalan lancar,"kata Eko kepada wartawan.

"Kami sangat berterima kasih kepada MNC Peduli yang sudah memberikan daging kurban kepada kami segenap pengurus Masjid Raudhatul Jannah MNC Sky Vision beserta warga sekitar juga yang Insya Allah nanti dapat manfaat dari sapi kurban ini,"lanjutnya.

Eko menambahkan ratusan paket daging kurban nantinya akan dibagikan kepada warga di sekitar RW 08 Kedoya. Dia menyebut pembagian dilakukan dalam bentuk paket yang telah dikemas rapi.

"Dari sini total ada 450 paket lebih untuk warga sekitar di RW 08 Kedoya khususnya," ucapnya.

Menurut Eko, bantuan hewan kurban dari MNC Peduli memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang membutuhkan. Apalagi, masih banyak warga sekitar yang belum dapat berkurban pada tahun ini.

"Pasti banyak, sangat bermanfaat buat warga sekitar karena banyak yang kebetulan warga sekitar juga ada yang sangat membutuhkan daging kurban ini," lanjut dia.

 

