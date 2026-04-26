Lantik Rifqi Ali Mubarok, Partai Perindo Targetkan Kuasai Jawa Barat di Pemilu 2029

BANDUNG – Konsentrasi kekuatan politik nasional semakin bertumpu pada wilayah dengan jumlah pemilih besar. Jawa Barat, dengan basis 35,9 juta pemilih, menjadi medan strategis yang menentukan arah kontestasi pemilu ke depan sekaligus barometer efektivitas kerja partai dalam menjangkau masyarakat.

Posisi tersebut mendorong Partai Perindo menempatkan Jawa Barat sebagai prioritas utama dalam konsolidasi menuju Pemilu 2029. Penegasan ini disampaikan dalam pelantikan Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat yang digelar di Bandung, Minggu (26/4/2026), sebagai bagian dari penguatan struktur dan ekspansi basis dukungan.

Jawa Barat sebagai Poros Strategi Nasional

Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, yang memimpin prosesi pelantikan, menekankan bahwa Jawa Barat memegang peran kunci dalam peta politik nasional.

“Jawa Barat termasuk wilayah prioritas Partai Perindo. Dengan basis pemilih terbesar, langkah kita menuju 2029 harus dimulai dari sini, melalui kerja nyata yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, karena bagi kami yang penting adalah manfaat kehadiran Perindo dirasakan warga Jawa Barat.”