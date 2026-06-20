Bidik Penguatan Basis Distrik, Wakil Bupati Yan Kiraklak Resmi Pimpin DPD Partai Perindo Yalimo

YALIMO - Keterhubungan masyarakat di wilayah pegunungan dengan proses pembangunan daerah masih menjadi tantangan yang membutuhkan penguatan komunikasi hingga tingkat akar rumput. Menjawab kebutuhan tersebut, Wakil Bupati Yalimo Yan Kiraklak resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Yalimo.

Pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua DPW Partai Perindo Papua Pegunungan Jhon Richard Banua. Kegiatan itu dihadiri jajaran pengurus partai, kader, serta masyarakat setempat.

Yan menegaskan komitmennya memperluas kehadiran Partai Perindo di seluruh distrik di Kabupaten Yalimo. Dia menilai penguatan organisasi perlu dibarengi dengan kedekatan kepada masyarakat.

“Saya harap dari 5 tungku (distrik) kami yang ada Perindo akan tetap ada di sana dengan merangkul semua kalangan,” kata Yan saat dihubungi, Sabtu (20/6/2026).

Perkuat Kehadiran di Tingkat Distrik

Komitmen tersebut dinilai penting untuk memperluas ruang penyerapan aspirasi masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis. Kehadiran organisasi hingga tingkat distrik juga diharapkan mendorong komunikasi yang lebih efektif antara masyarakat dan pemangku kebijakan.

“Kami siap memperkuat organisasi dan membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga Partai Perindo dapat tumbuh dan memberi manfaat nyata di Kabupaten Yalimo,” ujar Yan.