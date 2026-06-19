Legislator Perindo Dina Masyusin Salurkan Bantuan Kursi Roda untuk Warga Rawa Buaya

JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin, menyalurkan bantuan kursi roda kepada warga di kawasan Suka Menanti, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (19/6/2026). Kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama dengan Dinas Sosial DKI Jakarta.

"Hari ini adalah dari pemerintah bekerja sama dengan legislatif. Saya anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo turun langsung ke masyarakat, terkhusus di Rawa Buaya. Kita sedang membagikan kursi roda dari Dinas Sosial," kata Dina kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).

Dina menyampaikan masih banyak warga Rawa Buaya yang membutuhkan bantuan kursi roda. Namun, bantuan yang disalurkan saat ini diprioritaskan bagi warga yang paling membutuhkan alat bantu tersebut.

"Di Rawa Buaya ini masih banyak yang membutuhkan. Di antaranya RW 12, pengajuannya masih ada tiga. Akan tetapi, mengingat adanya efisiensi anggaran, maka hari ini yang diberikan adalah kepada warga yang menjadi prioritas dan sangat membutuhkan," ujarnya.