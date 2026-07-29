Perkuat Akar Rumput, Angela Tanoesoedibjo Instruksikan Perindo Segera Bentuk DPRT

JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo meminta seluruh kadernya untuk segera memperkuat struktur partai hingga tingkat terbawah. Angela meminta agar segera membentuk Dewan Pimpinan Ranting (DPRT).

Hal ini disampaikan Angela dalam sambutan di penutupan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) anggota legislatif Partai Perindo yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Mulanya, Angela menyampaikan bahwa 2027 akan menjadi periode krusial bagi partai untuk melewati tahapan verifikasi. Namun, ia optimistis karena fondasi partai saat ini sudah sangat kuat.

"Yang bisa saya sampaikan, yang saya mau garis bawahi malam hari ini adalah Partai Perindo kita sudah dalam jalur yang benar. Kita siap menghadapi verifikasi," kata Angela.

Dia menyampaikan bahwa pada akhir tahun 2026 ini, DPP Partai Perindo akan segera merampungkan berkas administrasi untuk struktur dewan pimpinan cabang (DPC).