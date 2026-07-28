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Perindo Bekali Anggota Legislatif Strategi Pemenangan dan Pemahaman Teknis Kepemiluan

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |18:13 WIB
Perindo Bekali Anggota Legislatif Strategi Pemenangan dan Pemahaman Teknis Kepemiluan
Sekjen Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah.
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JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menekankan pentingnya penguasaan teknis kepemiluan dan strategi pemenangan bagi seluruh anggota legislatif Partai Perindo. Hal ini disampaikan Ferry pada hari kedua penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Perindo di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2026).

Berbicara di sela-sela kegiatan, Ferry menjelaskan bahwa materi pada hari kedua berfokus pada konstruksi demokrasi, politik, dan teknis kepemiluan. Menurutnya, pemahaman mengenai verifikasi partai hingga aspek konstitusionalitas pemilu sangat krusial bagi anggota dewan dalam memetakan daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

"Itu menjadi poin yang sangat strategis, bahkan nanti kita ada semacam peta dan strategi proses pemenangan pemilu," kata Ferry.

Selain fungsi kedewanan seperti legislasi, pengawasan, dan penganggaran, Ferry meminta para legislator untuk mampu mengimplementasikan visi partai secara nyata.

"Yang paling penting adalah bagaimana dia bisa terjun ke masyarakat membawa visi-misi Perindo, membawa Manifesto Perindo. Itu menjadi poin penting, dengan misalnya menyentuh masyarakat terkait dengan soal ekonomi kerakyatan, UMKM, dan juga ekonomi kreatif yang ada," ujarnya.

Ia berharap Bimtek ini menjadi momentum peningkatan kapabilitas agar anggota legislatif memiliki standar pemahaman yang sama terkait kepartaian dan tata kelola pemerintahan.

"Sehingga tadi kita bekali mereka punya pemahaman yang sama, baik itu terkait dengan soal ke-Perindo-an, terkait dengan soal kemasyarakatan, soal politik, maupun pemerintahan, itu kita bekali secara keseluruhan," pungkasnya.

(Rahman Asmardika)

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