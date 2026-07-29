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Menteri Maman Minta Legislator Perindo Dorong Pemda Berdayakan UMKM di Daerah

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |18:39 WIB
Menteri Maman Minta Legislator Perindo Dorong Pemda Berdayakan UMKM di Daerah
Menteri UMKM Maman Abdurrahman/Okezone
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JAKARTA  - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, meminta seluruh anggota legislatif Partai Perindo di seluruh Indonesia untuk terlibat lebih jauh dalam mendorong program pemberdayaan UMKM yang tengah digencarkan oleh pemerintah.

Demikian disampaikan Menteri Maman usai memberikan materi di Bimtek anggota legislatif Partai Perindo, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Maman mengaku dalam kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) ini, dirinya sengaja "memprovokasi" para legislator Perindo agar menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan pemerintah daerah (Pemda) di daerah bekerja lebih serius dalam program pemberdayaan UMKM ini.

"Dinas UMKM di daerah kan di bawah pengawasan teman-teman anggota legislatif. Nah mereka bisa mendorong agar dinas-dinas terkait bisa lebih serius, bisa lebih terdepan di dalam mendorong pemberdayaan UMKM ini biar tumbuh," katanya.

Maman juga merasa senang karena dalam kegiatan ini, Kementerian UMKM mendapat kesempatan untuk menjelaskan berbagai program-programnya yang sedang berjalan.

"Wabilkhususnya tadi mengenai akses pembiayaan dan akses terhadap beberapa percepatan perizinan usaha, legalitas, dan segala macam," ujarnya.

 

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