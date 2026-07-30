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Apresiasi Kerja Nyata, Angela Tanoesoedibjo Beri Penghargaan kepada 14 Legislator Partai Perindo

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |10:25 WIB
Apresiasi Kerja Nyata, Angela Tanoesoedibjo Beri Penghargaan kepada 14 Legislator Partai Perindo
Angela Tanoesoedibjo memberi penghargaan pada 14 legislator Partai Perindo.
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JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo mengapresiasi 14 anggota legislatif Partai Perindo yang dinilai menunjukkan kinerja dan kontribusi melalui berbagai program di daerah. Penghargaan tersebut mencakup kerja legislator dalam bidang pendidikan, pemberdayaan UMKM, aspirasi masyarakat, dampak sosial hingga komunikasi publik.

Saat menutup Bimtek Perindo 2026, Rabu (29/07/2026), Angela memberikan penghargaan kepada 14 legislator dalam 11 kategori sebagai bentuk apresiasi atas capaian mereka. Dia mendorong kinerja para penerima penghargaan menjadi contoh bagi anggota legislatif Perindo lainnya dalam menjalankan mandat dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

“Saya ingin anggota legislatif Perindo menjadi contoh di daerah masing-masing. Jabatan yang kita pegang harus dibuktikan dengan kerja nyata, bagaimana kita memperjuangkan aspirasi dan menghadirkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Angela dalam pidatonya.

Sejumlah penerima penghargaan mencatat capaian berbasis program dan dampak. Patrick Moenandar, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, diapresiasi setelah membangun dan membina komunitas otomotif sebagai ekosistem pemberdayaan generasi muda yang telah memberikan manfaat kepada lebih dari 3.000 masyarakat.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Syamsuriansyah menerima penghargaan di bidang pendidikan melalui Gerakan Ayo Mengajar, pemberian 300 beasiswa pendidikan tinggi, serta perhatian terhadap 7.349 anak yang tidak bersekolah. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Marselinus juga diapresiasi melalui program budidaya ikan sistem bioflok yang memberdayakan masyarakat sekaligus menciptakan sumber penghasilan berkelanjutan bagi penerima manfaat.

Angela mendorong anggota legislatif tidak hanya menjalankan tugas dari ruang parlemen, tetapi memperkuat interaksi langsung dengan masyarakat. Kedekatan itu dinilai penting agar aspirasi yang diperjuangkan berangkat dari kebutuhan yang ditemukan di lapangan.

 

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