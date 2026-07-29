Angela Tanoesoedibjo Targetkan Kemenangan Perindo di 2029: Tak Ada Hasil Instan, Harus Berjuang Bersama

JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo, membakar semangat seluruh kadernya untuk menatap optimistis Pemilu 2029. Angela menegaskan bahwa saat ini adalah momentum besar bagi Perindo untuk berkonsolidasi dan mempersiapkan diri demi meraih kemenangan di Pemilu mendatang.

Angela mengibaratkan partai politik sebagai sebuah kapal besar yang membutuhkan awak kapal yang anjlok atau andal.

"Partai politik ibaratnya adalah sebuah kapal, dan orang-orang yang ada di dalamnya adalah pelaut-pelautnya. Tidak ada pelaut yang bisa sampai pada tujuan tanpa sebuah kapal, tapi tidak ada sebuah kapal yang bisa berlayar tanpa orang-orang yang andal," kata Angela dalam sambutannya di penutupan Bimtek anggota legislatif Partai Perindo, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Angela menekankan pentingnya persatuan di seluruh lini partai. Ia mengingatkan para kader bahwa keberhasilan tidak bisa diraih dalam semalam. Mengutip pesan dari Ketua Majelis Persatuan Partai, Hary Tanoesoedibjo (HT), Angela meyakini momentum saat ini adalah kunci untuk kesuksesan lima tahun ke depan.

"Saya ingin mengingatkan, tidak ada kemenangan besar yang bisa diraih dengan instan, tidak ada kemenangan yang bermakna tanpa persatuan, dan tidak ada kemenangan yang berarti tanpa perjuangan," ujarnya.

Ia mengajak seluruh pengurus dan kader di setiap daerah untuk merapatkan barisan karena Partai Perindo sedang mempersiapkan langkah besar menuju 2029. "Saya yakin kalau kita bersama-sama, kita berjuang bersama-sama, kemenangan akan kita pegang di 2029," tutur dia menegaskan.

(Rahman Asmardika)

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