Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polda Sumsel Musnahkan 397 Senpi Rakitan Ilegal, 31 Tersangka Diamankan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |22:30 WIB
Polda Sumsel Musnahkan 397 Senpi Rakitan Ilegal, 31 Tersangka Diamankan
Polda Sumsel Musnahkan 397 Senpi Rakitan Ilegal (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Polda Sumatera Selatan (Sumsel) memusnahkan ratusan barang bukti senjata api (senpi) rakitan ilegal, hasil Operasi Senpi Musi 2026 yang digelar selama 16 hari, mulai 12 hingga 27 Juni 2026.

Kapolda Sumsel, Irjen Sandi Nugroho menegaskan, pemberantasan peredaran senpi ilegal merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat.

"Hasil operasi ini sangat signifikan, baik senpi laras panjang maupun laras pendek. Ini menandakan bahwa negara hadir untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan senjata api," kata Sandi, Jumat (3/7/2026).

Sandi menjelaskan, operasi tersebut bertujuan menjamin rasa aman masyarakat dari ancaman senjata api ilegal.

"Polda Sumatera Selatan memastikan bahwa tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban merupakan representasi kehadiran negara di tengah masyarakat. Tujuannya agar masyarakat dapat beraktivitas, bekerja, beribadah, dan bersekolah dengan aman tanpa rasa takut akibat maraknya peredaran senpi ilegal," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/340/3224255//narkoba-vetX_large.jpg
Polisi Bongkar Jaringan Narkoba Lintas Provinsi, Sita 11.443 Ekstasi dan 1,4 Kg Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/340/3220624//pelaku_begal_sadis-lKkO_large.jpg
Begal Sadis di Sumsel Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/340/3219734//direktorat_reserse_narkoba_polda_sumatera_selatan-CRHi_large.jpg
Polda Sumsel Tangkap 49 Tersangka Narkoba Sepanjang Mei, Barang Bukti Rp2,8 M Dimusnahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/340/3219371//polda_sumsel-Xsn7_large.jpg
Musnahkan 200 Kg Ganja, Kapolda Sumsel: Peredaran Narkoba Merusak Generasi Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/340/3216323//senpi_ilegal-2YZM_large.jpg
Polisi Tangkap Pemilik Senpi Ilegal di Muba, 18 Amunisi Aktif Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/340/3214802//bbm_ilegal-JlWh_large.jpg
Polda Sumsel Sita 2 Kapal Angkut 82 Ribu Kiloliter Solar Ilegal di Perairan Banyuasin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement