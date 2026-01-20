Polisi Bongkar Pabrik Senpi Rakitan di Sumedang, Ada Revolver hingga Laras Panjang

Polisi Bongkar Pabrik Senpi Rakitan di Sumedang, Ada Revolver hingga Laras Panjang (Okezone/Riyan Rizki Roshali)

JAKARTA - Subdit Resmob Polda Metro Jaya membongkar gudang pembuatan senjata api (senpi) ilegal di Sumedang, Jawa Barat. Sejumlah barang bukti berupa senpi rakitan disita.

1. Senpi Rakitan

Barang bukti tersebut diperlihatkan di ruangan konferensi pers di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Selasa (20/1/2026). Tampak di antara barang bukti tersebut terdapat senjata api revolver hingga senjata laras panjang.

Selain senjata, polisi menyita ratusan butir peluru. Tak hanya itu, ada mesin bor yang diduga alat untuk membuat senjata rakitan.

Sebelumnya, Panit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKP Pendi Wibison menuturkan, pengungkapan kasus ini berawal dari banyaknya kriminal di wilayah Polda Metro Jaya yang menggunakan senpi.

Pihaknya kemudian menelusuri asal-muasal senpi itu.

"Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari serangkaian aksi kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Para pelaku dalam setiap aksinya menggunakan senjata api rakitan," kata Pendi, Minggu (11/1/2026).

(Erha Aprili Ramadhoni)