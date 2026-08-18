Polsek Asologaima Diberondong Tembakan, Aparat Temukan 10 Selongsong Kaliber 5,56 M

JAKARTA - Polsek Asologaima di Kampung Kimbim, Distrik Asologaima, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, diberondong tembakan orang tak dikenal (OTK) pada Senin 17 Agustus 2026 pagi. Kondisi di sekitar lokasi tetap aman dan terkendali. Namun, petugas menemukan sejumlah selongsong peluru setelah insiden tersebut.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026 Irjen Faizal Ramadhani mengatakan, personel langsung mengambil langkah cepat setelah menerima laporan mengenai gangguan tembakan di sekitar Polsek Asologaima.

“Kami memastikan personel di lapangan telah mengambil langkah cepat dan terukur setelah menerima informasi adanya gangguan tembakan. Yang menjadi perhatian utama adalah memastikan keamanan masyarakat dan personel. Dari hasil pengecekan, tidak terdapat korban maupun kerugian materil pada Polsek Asologaima,” katanya, Selasa (18/8/2026).

Rentetan tembakan terdengar sekitar pukul 06.00 WIT. Suara tersebut diperkirakan berasal dari sekitar 10 kali tembakan. Saat kejadian, personel Polsek Asologaima bersama personel BKO Brimob yang tengah berjaga langsung meningkatkan kewaspadaan dan merespons sumber suara.

Personel gabungan kemudian melakukan pemantauan serta penyisiran di sejumlah titik sekitar lokasi. Langkah itu dilakukan untuk memastikan kondisi tetap aman sekaligus mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan susulan.