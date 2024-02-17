Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Pesawat Wings Air Ditembak Separatis Papua di Yahukimo, TNI-Polri Sisir Sungai Cari Pelaku

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |23:55 WIB
Pesawat Wings Air Ditembak Separatis Papua di Yahukimo, TNI-Polri Sisir Sungai Cari Pelaku
Pesawat Wings Air ditembak di Bandara Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan (Foto: Penkogabwilhan III)
JAKARTA - Pesawat Wings Air Type ATR 72-600 PK-WJT ditembak oleh Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Sabtu (17/2/2024) siang. Pasukan gabungan TNI-Polri langsung menyisir Sungai Brazza, Yahukimo yang diduga lokasi penembakan untuk mengejar pelaku.

Pesawat yang dikapteni Pilot Rivaldy Putrasena dan Co Pilot Rano Avianto ditembak sekitar pukul 13.45 WIT tadi saat mendarat di Bandara Nop Goliat Dekai, Yahukimo. Pesawat tertembak pada bagian bodi sebelah kiri belakang tembus ke kabin belakang penumpang pada seat 19A.

Asintel Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Brigjen TNI Nasrulloh Nasution mengatakan bahwa tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pilot dan semua penumpang selamat.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
