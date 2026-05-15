Prabowo Akan Resmikan Museum Pahlawan Buruh Marsinah Besok

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan Museum dan Rumah Singgah Pahlawan Buruh Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026). Selain itu, Presiden juga diagendakan meresmikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk menyatakan, kesiapan penuh mendukung kunjungan kerja Prabowo bersama rombongan Kabinet Merah Putih di Kabupaten Nganjuk.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk saat mengikuti Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dalam rangka persiapan kunjungan Presiden RI, Jumat (15/5/2026), di Pendopo KRT Sosrokoesoemo Pemkab Nganjuk.

“Presiden dijadwalkan tiba di Nganjuk pada 16 Mei 2026. Agenda kunjungan di antaranya meresmikan Museum dan Rumah Singgah Pahlawan Buruh Marsinah, dilanjutkan dengan peresmian KDMP yang dipusatkan di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono,” jelas Komandan Korem (Danrem) 081/Dhirotsaha Jaya (DSJ), Kolonel Arm Untoro, saat memimpin Rakorwil, dikutip dari laman resmi Pemkab Nganjuk, Jumat (15/5/2026).

Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menegaskan, Pemkab Nganjuk siap memberikan dukungan penuh untuk menyukseskan seluruh rangkaian kunjungan Presiden RI di wilayahnya.

“Kita support semaksimal mungkin. Semua perangkat daerah mulai dari Dishub, Satpol PP, hingga Dinas Lingkungan Hidup kita kerahkan. Kita all out membantu pengamanan dan kelancaran kegiatan Bapak Presiden,” tegasnya.