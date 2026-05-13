Prabowo: Uang Rp10 Triliun yang Kembali ke Negara Bisa Renovasi 5.000 Puskesmas

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |23:10 WIB
Prabowo: Uang Rp10 Triliun yang Kembali ke Negara Bisa Renovasi 5.000 Puskesmas
Presiden Prabowo Subianto/Biro Pers
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa dana sebesar Rp10,2 triliun yang berhasil diselamatkan negara dapat langsung dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, termasuk renovasi ribuan puskesmas di seluruh Indonesia yang selama puluhan tahun belum pernah diperbaiki.

Prabowo menyatakan bahwa dana Rp10,2 triliun yang baru berhasil dikembalikan kepada negara tersebut dapat digunakan untuk merenovasi sekitar 5.000 puskesmas.

“Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas,” kata Prabowo di Kejaksaan Agung RI, Kamis (13/5/2026).

Prabowo menegaskan bahwa penyelamatan kekayaan negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, rakyat kini ingin melihat bukti konkret dari kerja pemerintah.

“Rakyat kita harus lihat, ini lho uang hari ini Rp10 triliun,” ujar Prabowo.

Prabowo juga mengungkapkan laporan yang diterimanya dari Menteri Kesehatan mengenai kondisi ribuan puskesmas di Indonesia yang belum pernah direnovasi selama puluhan tahun.

“Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menkes. Pak, kita punya 10.000 puskesmas sejak zaman Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki,” kata Prabowo.

 

