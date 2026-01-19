Konveksi di Tambora Jakbar Terbakar, 22 Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Bangunan konveksi yang berada di Jalan Sawah Lio, Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat, terbakar pada Senin (19/1/2026) dini hari. Sebanyak 22 unit pemadam kebakaran (damkar) dengan 110 personel dikerahkan ke lokasi.

1. Konveksi Terbakar

Dari laporan Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta, petugas menerima informasi kebakaran pada 01.00 WIB.

“Objek konveksi di Jalan Sawah Lio, Gg 8, No 4 RT 005/RW08, Kelurahan Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat,” demikian keterangan tersebut.

Adapun waktu operasi pemadaman pada pukul 01.06 WIB. Api berhasil dipadamkan pukul 02.21 WIB dengan mengerahkan 22 unit dan 110 personel pemadam kebakaran.

“Pemadaman selesai, pengerahan 22 unit dan 110 personel pemadam kebakaran,” ujarnya.

Dia menambahkan, penyebab kebakaran tersebut diduga karena fenomena listrik. “Diduga fenomena listrik,” ucapnya.



(Erha Aprili Ramadhoni)