Keributan di Biliar Grogol Berujung Maut, Polisi Kantongi Identitas Pelaku

JAKARTA – Polisi menyatakan telah mengantongi identitas pelaku pengeroyokan yang diduga melempar korbannya dari lantai dua tempat biliar di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Korban berinisial DM meninggal dunia akibat peristiwa tersebut.

“Ya, pastinya sudah teridentifikasi,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Wisnu Wirawan, Selasa (19/5/2026).

Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini. Namun, pihak kepolisian masih belum dapat membeberkan lebih jauh perkembangan penyelidikan.

“Masih diperiksa saksi-saksi, masih diminta keterangan lebih lanjut. Proses penyelidikan masih berjalan,” ujarnya.